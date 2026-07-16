विशाखापट्टनम नाव हादसा: मौत के मुँह से लौटे मछुआरे, अब सरकार से आर्थिक मदद की गुहार

दोनों घायल मछुआरों का किंग जॉर्ज अस्पताल में इलाज चल रहा है। वे राज्य सरकार से तुरंत आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस हादसे में उनकी नाव और जाल पूरी तरह तबाह हो गए, जिनकी कीमत 4.50 लाख रुपये से ज्यादा थी। हाल ही में ऐसे ही एक और हादसे में 6 मछुआरों की जान चली गई थी, जिसके बाद अब मछुआरा संगठन कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सभी फिशिंग बोट पर सुरक्षा के बेहतर उपकरण, जैसे इमरजेंसी बीकन, लगाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।