तमिलनाडु: घरेलू झगड़े ने ली 3 जान, मछुआरे ने पत्नी-बेटे को मार खुदकुशी की
देश
तमिलनाडु के मयिलादुतुरै में एक 60 साल के मछुआरे ने 23 अक्टूबर को घरेलू झगड़े के बाद कथित तौर पर अपनी पत्नी और बेटे की जान ले ली और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली।
पड़ोसियों को तब चिंता हुई जब परिवार का घर काफी समय तक बंद रहा। जब उन्होंने घर जाकर देखा, तो इस दुखद घटना का पता चला।
पुलिस जांच कर रही है
पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों ने यह भी याद दिलाया कि अगर कोई व्यक्ति मुश्किल विचारों से जूझ रहा है, तो उसके लिए मदद उपलब्ध है।
वे राज्य हेल्पलाइन 104, टेली-मानस (Tele-MANAS) 14416 या स्नेहा की आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन 044-24640050 पर संपर्क कर सकते हैं।