तमिलनाडु: घरेलू झगड़े ने ली 3 जान, मछुआरे ने पत्नी-बेटे को मार खुदकुशी की

तमिलनाडु के मयिलादुतुरै में एक 60 साल के मछुआरे ने 23 अक्टूबर को घरेलू झगड़े के बाद कथित तौर पर अपनी पत्नी और बेटे की जान ले ली और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली।

पड़ोसियों को तब चिंता हुई जब परिवार का घर काफी समय तक बंद रहा। जब उन्होंने घर जाकर देखा, तो इस दुखद घटना का पता चला।