मुबंई: दीये से 17वीं मंजिल पर लगी आग, लिफ्ट में फंसे गार्ड की दर्दनाक मौत

आग बिजली की तारों और घर के सामान में फैल गई। इसी दौरान सुरक्षा गार्ड धनपत महतो एक खराब लिफ्ट में फंस गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई।

जिस अपार्टमेंट में आग लगी थी, वहां रहने वाले बुजुर्ग माता-पिता को तो घरेलू सहायिका ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन महतो धुआं फैलने के बाद सीढ़ियों से जाने की बजाय लिफ्ट में घुस गए थे। दमकलकर्मियों ने एक घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया।