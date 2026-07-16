एक्सपायर्ड मैगी से ग्राहक बीमार, विशाल मेगा मार्ट पर 2.8 लाख का जुर्माना

कंज्यूमर कमीशन ने विशाल मेगा मार्ट की इस गंभीर लापरवाही को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बताया। सुनवाई के दौरान विशाल मेगा मार्ट का कोई भी प्रतिनिधि कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। कमीशन ने आदेश दिया है कि विशाल मेगा मार्ट 2.5 लाख रुपये आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करे और 30,000 रुपये सीधे श्रीवन कुमार को बतौर मुआवजा दे। यह पूरा भुगतान उन्हें 45 दिनों के भीतर करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें इस राशि पर अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ेगा।