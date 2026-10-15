रेस्टोरेंट ने पानी की बोतल पर लिए 2 रुपये ज्यादा, अब लगा 1 लाख का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक रेस्टोरेंट पर पानी की बोतल के लिए तय कीमत (MRP) से ज्यादा पैसे लेने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रेस्टोरेंट ने 18 रुपये की बोतल के लिए ग्राहक से 20 रुपये लिए थे।

यह शिकायत अंकुर अग्रवाल नाम के ग्राहक ने दर्ज कराई थी। उन्हें तय कीमत से ज्यादा पैसे देने पड़े थे, जिसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की।

उपभोक्ता आयोग ने इसे 'अनुचित व्यापार प्रथा' माना और रेस्टोरेंट को अग्रवाल को हुई परेशानी और कानूनी खर्च के लिए 6,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया।