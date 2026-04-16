शख्स को मजाक पड़ा भारी, दोस्त पर सांप फेंका तो हो गई हत्या देश Apr 16, 2026

चेन्नई के पल्लवराम में 15 अप्रैल को एक मजाक ने दुखद मोड़ ले लिया। 27 साल के विग्नेश ने अपने दोस्त सत्यराज को डराने के लिए एक छोटा सांप, जो उसने अपने बैग में छिपा रखा था, उस पर फेंक दिया। लेकिन देखते ही देखते मामला हाथ से निकल गया। झगडे के बाद विग्नेश ने पत्थर से सत्यराज पर हमला करने की कोशिश की। हाथापाई के दौरान सत्यराज ने विग्नेश पर वार किया और दुखद बात यह है कि मौके पर ही विग्नेश की मौत हो गई।