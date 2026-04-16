शख्स को मजाक पड़ा भारी, दोस्त पर सांप फेंका तो हो गई हत्या
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चेन्नई के पल्लवराम में 15 अप्रैल को एक मजाक ने दुखद मोड़ ले लिया। 27 साल के विग्नेश ने अपने दोस्त सत्यराज को डराने के लिए एक छोटा सांप, जो उसने अपने बैग में छिपा रखा था, उस पर फेंक दिया। लेकिन देखते ही देखते मामला हाथ से निकल गया। झगडे के बाद विग्नेश ने पत्थर से सत्यराज पर हमला करने की कोशिश की। हाथापाई के दौरान सत्यराज ने विग्नेश पर वार किया और दुखद बात यह है कि मौके पर ही विग्नेश की मौत हो गई।
सत्यराज गिरफ्तार, हत्या के आरोप में हिरासत में
सत्यराज ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे मदुरंतकम में ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। उस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है और उसे हिरासत में भेज दिया गया है। यह पूरी घटना इस बात की एक गंभीर याद दिलाती है कि एक छोटी सी शरारत भी बेकाबू होकर कितना भयानक अंजाम दे सकती है।