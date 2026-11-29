सिम्हाचलम मंदिर: 1 दिसंबर से नया नियम, जानिए क्या पहनकर मिलेगा प्रवेश?
अगर आप सिम्हाचलम मंदिर जाने का सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। 1 दिसंबर से पहाड़ी पर बने इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को अब सख्त ड्रेस कोड का पालन करना होगा। यह नियम सिर्फ सामान्य दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि नित्य कल्याणम जैसे सभी धार्मिक अनुष्ठानों और सेवाओं पर भी लागू होगा। मंदिर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर आपने सही कपड़े नहीं पहने, तो आपको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा।
क्या पहनकर मिलेगा प्रवेश?
पुरुषों के लिए धोती के साथ अंगवस्त्रम्, कुर्ता-पायजामा या फिर फॉर्मल शर्ट और पैंट पहनने की इजाजत होगी। वहीं, महिलाएं साड़ी, लहंगा-ओढ़नी या दुपट्टे के साथ चूड़ीदार पहन सकती हैं। शॉर्ट्स और बिना बाजू के टॉप पहनकर कोई भी मंदिर में नहीं जा पाएगा। मंदिर प्रशासन इस बारे में जगह-जगह बोर्ड लगा रहा है और जागरूकता अभियान भी चला रहा है ताकि सभी को इस नियम की जानकारी मिल जाए। इसलिए मंदिर जाने से पहले ही अपने कपड़ों का चुनाव कर लें।