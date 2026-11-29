पुरुषों के लिए धोती के साथ अंगवस्त्रम्, कुर्ता-पायजामा या फिर फॉर्मल शर्ट और पैंट पहनने की इजाजत होगी। वहीं, महिलाएं साड़ी, लहंगा-ओढ़नी या दुपट्टे के साथ चूड़ीदार पहन सकती हैं। शॉर्ट्स और बिना बाजू के टॉप पहनकर कोई भी मंदिर में नहीं जा पाएगा। मंदिर प्रशासन इस बारे में जगह-जगह बोर्ड लगा रहा है और जागरूकता अभियान भी चला रहा है ताकि सभी को इस नियम की जानकारी मिल जाए। इसलिए मंदिर जाने से पहले ही अपने कपड़ों का चुनाव कर लें।