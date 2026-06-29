मोहाली गुरुद्वारे में जमानत जश्न बना अखाड़ा, निहंगों के बीच जमकर हुई झड़प

मोहाली गुरुद्वारे में जमानत जश्न बना अखाड़ा, निहंगों के बीच जमकर हुई झड़प
28 जून को मोहाली के गुरुद्वारा सिंह शहीदन में माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब 4 निहंग सिखों की जमानत का जश्न मनाया जा रहा था। इसी दौरान वहां झड़प हो गई। ये चारों निहंग हाल ही में कर्णप्रयाग मामले में जमानत पर रिहा हुए थे। पुलिस ने तुरंत दखल देकर हालात पर काबू पाया। फिलहाल कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन DSP हरसिमरत सिंह चेत्रा का कहना है कि जरूरत पड़ने पर कार्रवाई जरूर की जाएगी।
गुरुद्वारे के प्रमुख ने बताई विवाद की संभावित वजह
गुरुद्वारे के प्रमुख हरजिंदर सिंह बैदवान के मुताबिक, निहंग सिखों के बीच चले आ रहे पुराने विवादों ने इस झड़प को और भड़का दिया। वैसे भी, गुरुवार देर रात कुलहल चेकपॉइंट पर हुए एक हालिया विरोध प्रदर्शन के बाद से ही माहौल गरमाया हुआ था। उस दौरान कुछ निहंगों ने पुलिस बैरिकेड्स भी तोड़ दिए थे, जिसके बाद उनके पूरे रास्ते में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इन्हीं सब कारणों की वजह से, जो खुशी का मौका था, उसमें भी तनाव साफ झलक रहा था।