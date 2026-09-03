सबरीमाला ओणम: पारंपरिक भोज पर बवाल, मंत्री बोले- पुलाव परोसकर तोड़ी परंपरा
सबरीमाला में ओणम समारोह के दौरान श्रद्धालुओं को क्या परोसा गया, इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है। टीडीबी अध्यक्ष के जयकुमार ने बताया कि थिरुवोणम के दिन करीब 3,000 लोगों को पारंपरिक सादिया भोजन परोसा गया था। लेकिन देवास्वम मंत्री के मुरलीधरन इस बात से सहमत नहीं दिखे। उनका दावा था कि श्रद्धालुओं को सिर्फ पुलाव दिया गया, जबकि सादिया भोजन केवल अधिकारियों के लिए था।
मुरलीधरन ने पुलाव में खामियां बताईं
जयकुमार ने इस मामले पर अपनी सफाई दी। उन्होंने बताया कि पुलिस, जो आमतौर पर इस तरह के भोज का इंतजाम करने में मदद करती है, इस साल इसमें शामिल नहीं हुई।
इसी वजह से कुछ भ्रम जरूर हुआ, लेकिन यह कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं थी। वहीं, मुरलीधरन ने तस्वीरें और शिकायतें पेश कीं, जिनमें सादिया की जगह पुलाव दिख रहा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह ओणम के दौरान सबरीमाला की सदियों पुरानी परंपरा का उल्लंघन है। मुरलीधरन ने टीडीबी से भविष्य के त्योहारों में भी परंपरा का पालन करने का आग्रह किया।