सबरीमाला ओणम: पारंपरिक भोज पर बवाल, मंत्री बोले- पुलाव परोसकर तोड़ी परंपरा

जयकुमार ने इस मामले पर अपनी सफाई दी। उन्होंने बताया कि पुलिस, जो आमतौर पर इस तरह के भोज का इंतजाम करने में मदद करती है, इस साल इसमें शामिल नहीं हुई।

इसी वजह से कुछ भ्रम जरूर हुआ, लेकिन यह कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं थी। वहीं, मुरलीधरन ने तस्वीरें और शिकायतें पेश कीं, जिनमें सादिया की जगह पुलाव दिख रहा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह ओणम के दौरान सबरीमाला की सदियों पुरानी परंपरा का उल्लंघन है। मुरलीधरन ने टीडीबी से भविष्य के त्योहारों में भी परंपरा का पालन करने का आग्रह किया।