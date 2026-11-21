तिरुपति मंदिर में 121 किलो सोना दान करेगा भक्त, बनेगा नया इतिहास
लेखन भारत शर्मा
एक भक्त 26 नवंबर को तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर को 121 किलो सोने के गहने दान करने वाला है। इन गहनों की कीमत करीब 150 करोड़ से 160 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह दान कुल 9 सेटों में 45 गहनों से मिलकर बना है। मंदिर को अब तक एक बार में इतना बड़ा चढ़ावा कभी नहीं मिला था। यह भक्त की भगवान के प्रति गहरी आस्था को दिखाता है।
तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम से सलाह-मशविरा पूरा
इस दान की प्रक्रिया को लेकर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के साथ सभी जरूरी बातचीत पूरी हो गई है। यह घटना न केवल मंदिर की गौरवशाली विरासत में एक और अध्याय जोड़ती है, बल्कि भक्तों और मंदिर के बीच के गहरे और मजबूत रिश्ते को भी दर्शाती है।