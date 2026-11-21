एक भक्त 26 नवंबर को तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर को 121 किलो सोने के गहने दान करने वाला है। इन गहनों की कीमत करीब 150 करोड़ से 160 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह दान कुल 9 सेटों में 45 गहनों से मिलकर बना है। मंदिर को अब तक एक बार में इतना बड़ा चढ़ावा कभी नहीं मिला था। यह भक्त की भगवान के प्रति गहरी आस्था को दिखाता है।