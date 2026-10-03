दिल्ली में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस बस के आगे डटी जेन जी

दिल्ली के जंतर मंतर पर शुक्रवार को हुए एक प्रदर्शन में एक युवा महिला ने पुलिस की बस के आगे डटकर खड़ी होकर सुर्खियां बटोरीं। इस बस में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी बैठे थे। पुलिस ने उसे बार-बार हटने को कहा, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई।

यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया था। आरोप था कि SIR में गड़बड़ियां हुई हैं और बड़ी संख्या में वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं।

महिला के इस पक्के इरादे की तुरंत तुलना रिया अहीर से होने लगी। रिया ने भी इस साल की शुरुआत में मुंबई में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन में ऐसा ही कदम उठाकर काफी ध्यान खींचा था।