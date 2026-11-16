एक वॉट्सऐप वीडियो कॉल की वजह से 71 लाख रुपये की ठगी, 3 गिरफ्तार

जब महिला ने शिकायत दर्ज कराई, तब साइबर क्राइम के जांचकर्ताओं ने कई फर्जी खातों (म्यूल अकाउंट्स) के जरिए उन पैसों का पता लगाया।

इसके बाद पुलिस ने भोपाल से तीन संदिग्धों - प्रियंका प्रजापति, अमन सोनी और पिंकी सोनी को गिरफ्तार किया। चोरी के पैसों में से कुछ से मोबाइल फोन खरीदे गए थे, जिन्हें अब बरामद कर लिया गया है। इस धोखाधड़ी से जुड़े बाकी लोगों की तलाश अभी भी जारी है।