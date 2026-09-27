दिल्ली में महिला वकील पर हमला, पुलिस पर लगे लापरवाही के आरोप

एक वीडियो में वकील पुलिस से रोते हुए कह रही हैं, "अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो महिला मुख्यमंत्री होने का क्या फायदा?" वह असम की रहने वाली हैं और उनका कहना है कि स्थानीय लोगों ने उन पर केस वापस लेने का दबाव डाला।

अब दोनों पक्षों ने FIR दर्ज कराई हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न के आरोप भी शामिल हैं। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और दिल्ली में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से लोगों को कितनी मदद मिल सकती है, इस पर फिर से बहस छेड़ दी है।