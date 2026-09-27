दिल्ली में महिला वकील पर हमला, पुलिस पर लगे लापरवाही के आरोप
दिल्ली में एक महिला वकील का कहना है कि संपत्ति विवाद में अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हुए उन पर हमला हुआ। उनका आरोप है कि पुलिस बस खड़ी देखती रही। यह घटना प्रसाद नगर में हुई।
वकील इस बात से निराश हैं कि महिला हेल्पलाइन से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने सवाल उठाया कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं की सुरक्षा का असल मतलब क्या है।
वकील का वीडियो आया सामने, FIR दर्ज की गईं
एक वीडियो में वकील पुलिस से रोते हुए कह रही हैं, "अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो महिला मुख्यमंत्री होने का क्या फायदा?" वह असम की रहने वाली हैं और उनका कहना है कि स्थानीय लोगों ने उन पर केस वापस लेने का दबाव डाला।
अब दोनों पक्षों ने FIR दर्ज कराई हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न के आरोप भी शामिल हैं। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और दिल्ली में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से लोगों को कितनी मदद मिल सकती है, इस पर फिर से बहस छेड़ दी है।