उत्तराखंड में हैं 219 लटकते ग्लेशियर, क्या भारत इस हिमालयी खतरे से निपटने के लिए है तैयार?

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के एक नए अध्ययन से पता चला है कि उत्तराखंड के अलकनंदा बेसिन में 219 'हैंगिंग ग्लेशियर' (लटकते ग्लेशियर) मौजूद हैं। ये ग्लेशियर बहुत ही ढलानदार और अस्थिर होते हैं, जो कभी भी अचानक टूट सकते हैं। इनके टूटने से बद्रीनाथ की तरफ तेजी से हिमस्खलन और मलबा आ सकता है। जानकारों का कहना है कि अब बेहतर रिसर्च और नई सुरक्षा योजनाएं बनाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि बाढ़ रोकने के लिए बनाए गए मौजूदा इंतजाम इन अचानक होने वाले ग्लेशियरों के टूटने से पड़ने वाले असर से निपटने में सक्षम नहीं हैं।