ई-रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करने वाली मां ने अपने बेटे के लापता होने की खबर पुलिस को दी। बच्चा उस वक्त लापता हुआ था, जब वह एक देखभाल करने वाले की निगरानी में था। पुलिस ने तत्काल हरकत में आते हुए CCTV फुटेज खंगाले और ऋषिपाल के अक्षरधाम की तरफ जाने वाले रास्ते का पता लगाने के लिए तकनीकी निगरानी का इस्तेमाल किया। इसी जानकारी की बदौलत पुलिस वाजिदपुर गांव में उस दंपति तक पहुंच पाई और गनीमत रही कि 24 घंटे के भीतर बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया। इस पूरे मामले में शामिल किसी भी आरोपी का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था।