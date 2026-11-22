उत्तर प्रदेश के दंपति ने बेटे की चाहत में दिल्ली से अगवा किया मासूम, 24 घंटे में पुलिस ने किया दस्तयाब
उत्तर प्रदेश के एक दंपति को बेटे की चाहत में दिल्ली से 8 महीने के एक बच्चे के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनके पहले से ही 3 बेटियां हैं और वे परिवार का नाम आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहते थे। इस अपहरण को अंजाम देने और बच्चे को दंपति तक पहुंचाने में उन्हें ऋषिपाल नाम के एक व्यक्ति ने मदद की थी।
CCTV की मदद से पुलिस ने मासूम को बचाया
ई-रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करने वाली मां ने अपने बेटे के लापता होने की खबर पुलिस को दी। बच्चा उस वक्त लापता हुआ था, जब वह एक देखभाल करने वाले की निगरानी में था। पुलिस ने तत्काल हरकत में आते हुए CCTV फुटेज खंगाले और ऋषिपाल के अक्षरधाम की तरफ जाने वाले रास्ते का पता लगाने के लिए तकनीकी निगरानी का इस्तेमाल किया। इसी जानकारी की बदौलत पुलिस वाजिदपुर गांव में उस दंपति तक पहुंच पाई और गनीमत रही कि 24 घंटे के भीतर बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया। इस पूरे मामले में शामिल किसी भी आरोपी का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था।