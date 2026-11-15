केरलम: शिक्षक पर बच्ची को पीटने का आरोप, स्कूल जाने से डरी मासूम
लेखन भारत शर्मा
केरलम में एक शिक्षक मुबाशिर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने खेल के मैदान में हुए झगड़े के बाद एक 10 साल की बच्ची को कक्षा कक्ष के बाहर बेंत से मारा। इस घटना से बच्ची बुरी तरह डर गई है। उसके पिता का कहना है कि वह इतनी शर्मिंदा है कि अब स्कूल वापस नहीं जाना चाहती।
बच्ची के पिता का आरोप- स्कूल कर रहा शिक्षक का बचाव
बच्ची के पिता ने स्कूल पर आरोप लगाया है कि वह शिक्षक को बचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पुलिस पर भी धीमी कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। पिता का यह भी कहना है कि मुबाशिर ने मामले को चुपचाप निपटाने के लिए पैसे देने की कोशिश की थी। इस मामले की अब जांच की जा रही है।