केरलम: शिक्षक पर बच्ची को पीटने का आरोप, स्कूल जाने से डरी मासूम

केरलम में एक शिक्षक मुबाशिर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने खेल के मैदान में हुए झगड़े के बाद एक 10 साल की बच्ची को कक्षा कक्ष के बाहर बेंत से मारा। इस घटना से बच्ची बुरी तरह डर गई है। उसके पिता का कहना है कि वह इतनी शर्मिंदा है कि अब स्कूल वापस नहीं जाना चाहती।