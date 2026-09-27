वर्दी पर हाथ डालना पड़ा भारी, जिम मालिक ने महिला उप निरीक्षक से की छेड़छाड़

हैदराबाद में गणेश विसर्जन का मौका था, जब एक महिला उप निरीक्षक के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोप है कि यह हरकत ऑक्सीजन फिटनेस क्लब चलाने वाले साकेत कुमार ने की है। दरअसल, महिला अधिकारी ने अलमसगुडा इलाके में हंगामा कर रहे कुछ लोगों को वहां से हटने को कहा था, जो नशे में बताए जा रहे थे, लेकिन साकेत कुमार ने उनकी बात मानने के बजाय उनका रास्ता रोक लिया और उनके साथ बदतमीजी की।