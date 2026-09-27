कुट्टिक्कनम में भयानक हादसा: खाई में गिरी कार, नवविवाहित अभिषेक की दर्दनाक मौत

केरल के कुट्टिक्कनम के पास शुक्रवार देर रात एक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में अभिषेक एस नायर, उनकी पत्नी काव्या, और उनके दोस्त अभिराम व अप्सा सवार थे। उनकी कार चिन्नार नदी में जा गिरी। 28 वर्षीय अभिषेक की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी काव्या और दोस्त अभिराम व अप्सा घायल हो गए। ये सभी कुट्टिक्कनम में एक रिसॉर्ट में ठहरे हुए थे। वे कारिंथारुवी के पास एलप्पारा स्थित एक अन्य रिसॉर्ट में अपने दोस्त को लेने जा रहे थे। रास्ते में चिन्नार नदी पर बने पुल के पास पहुंचते ही उनकी कार अनियंत्रित हो गई और सड़क से नीचे जा गिरी।