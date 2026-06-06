मशहूर कवि एसी श्रीहरी का 56 की उम्र में निधन

केरल की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है श्रीहरी की कविता

उनकी कविताएं, जिनमें 'युवा कविता समूह' और 'कवितायुदे नूट्टंडु' जैसी रचनाएं शामिल हैं, पूरे केरल की कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। उन्होंने मलयालम सिनेमा में पुरुषत्व पर PhD की थी। इससे उनकी कविता से परे व्यापक रुचियों का पता चलता है।