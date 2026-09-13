तमिलनाडु में त्रासदी: 30 फीट गहरी नदी में गिरी बस, 20 से ज्यादा फंसे

तमिलनाडु में रविवार को 32 यात्रियों से भरी एक सरकारी बस सड़क से उतरकर वेत्तिकारंकुलम के पास अझुथा कंनी नदी में जा गिरी। बस में 20 से ज्यादा लोग अब भी फंसे होने की आशंका है और फायर ब्रिगेड व बचाव दल तेजी से मदद के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं। नदी में करीब 30 फीट की गहराई तक बस गिरी है, जिसके चलते बचाव अभियान में काफी दिक्कतें आ रही हैं।