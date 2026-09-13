तमिलनाडु में त्रासदी: 30 फीट गहरी नदी में गिरी बस, 20 से ज्यादा फंसे
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तमिलनाडु में रविवार को 32 यात्रियों से भरी एक सरकारी बस सड़क से उतरकर वेत्तिकारंकुलम के पास अझुथा कंनी नदी में जा गिरी। बस में 20 से ज्यादा लोग अब भी फंसे होने की आशंका है और फायर ब्रिगेड व बचाव दल तेजी से मदद के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं। नदी में करीब 30 फीट की गहराई तक बस गिरी है, जिसके चलते बचाव अभियान में काफी दिक्कतें आ रही हैं।
ड्राइवर शिवशक्ति गंभीर घायल, 17 अस्पताल में भर्ती
इस हादसे में 17 यात्री घायल हुए हैं। बस के ड्राइवर 49 साल के शिवशक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें आगे के इलाज के लिए तिरुनेलवेली सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी घायल यात्रियों को तेनकासी सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने इस हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।