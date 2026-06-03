हरिद्वार में दर्दनाक हादसा: पूर्णिमा स्नान से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पलटी, 38 घायल

स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बचाया

इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया। अधिकारियों ने बताया कि सभी घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई है। पुलिस ने हादसे में शामिल दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।