हरिद्वार में दर्दनाक हादसा: पूर्णिमा स्नान से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पलटी, 38 घायल
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राजस्थान के नागौर जिसे से आ रही तीर्थयात्रियों से भरी एक बस सोमवार सुबह हरिद्वार के सप्तऋषि इलाके में एक डंपर ट्रक से टकराकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 38 अन्य लोग घायल हो गए। ये सभी यात्री पूर्णिमा स्नान के बाद अपने घर लौट रहे थे। यह घटना सुबह करीब 7:15 बजे एक ढाबे के पास हुई।
स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बचाया
इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया। अधिकारियों ने बताया कि सभी घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई है। पुलिस ने हादसे में शामिल दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।