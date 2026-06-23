केरलम में 42 उमराह यात्रियों की बस में भीषण आग, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
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केरलम में 42 उमराह यात्रियों को लेकर कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जा रही एक बस मंगलवार सुबह शिवपुरम में आग की चपेट में आ गई। बस के पीछे आग की लपटें देखकर ड्राइवर ने तुरंत बस रोक दी और सभी यात्रियों को जगा दिया। उसकी इस सूझबूझ से सभी यात्री बिना किसी चोट के सुरक्षित बाहर निकल गए।
यात्रियों को निकाला गया, अग्निशमन कर्मियों ने आग बुझाई
यात्रियों को सुरक्षित निकालने के बाद बस से उनका सामान भी बाहर निकाल लिया गया, ताकि आग और ज्यादा न फैले। अग्निशमन विभाग के कर्मी और स्थानीय लोग मिलकर आग बुझाने में जुट गए। आग पास की एक फल की दुकान तक पहुंच गई थी, लेकिन उनकी सूझबूझ और मेहनत की बदौलत न तो किसी को चोट आई और न ही आसपास के घरों को कोई बड़ा नुकसान हुआ। ड्राइवर और बचाव दल की तेज कार्रवाई ने एक बड़े हादसे को टाल दिया।