UK मौलाना शम्सुल हुडा खान का अवैध मदरसा ध्वस्त, करोड़ों की वित्तीय धांधली पर कसता शिकंजा!
उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में अधिकारियों ने एक मदरसा को ढहाना शुरू कर दिया है। यह मदरसा यूके (UK) के इस्लामिक प्रचारक मौलाना शम्सुल हुडा खान से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी मिली है कि यह इमारत ऐसी ज़मीन पर बनी थी, जिसके लिए कोई मंज़ूरी नहीं ली गई थी। आरोप है कि मौलाना ने यह ज़मीन बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के खरीदी थी। अब कोर्ट ने भी इसे अवैध करार दिया है, जिसके बाद इसे ढहाया जा रहा है।
शम्सुल हुडा खान पर वित्तीय जांच का संकट
मौलाना शम्सुल हुडा खान धोखाधड़ी और जालसाजी को लेकर जांच का सामना कर रहे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ब्रिटिश नागरिकता छिपाई, लेकिन 2017 तक वेतन लेते रहे और 2023 तक पेंशन का लाभ भी उठाते रहे। अधिकारियों का यह भी कहना है कि उन्होंने गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का इस्तेमाल करके संदिग्ध दान के ज़रिए संपत्तियां खरीदीं। इन सब बातों से उनके वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।