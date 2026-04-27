UK मौलाना शम्सुल हुडा खान का अवैध मदरसा ध्वस्त, करोड़ों की वित्तीय धांधली पर कसता शिकंजा! देश Apr 27, 2026

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में अधिकारियों ने एक मदरसा को ढहाना शुरू कर दिया है। यह मदरसा यूके (UK) के इस्लामिक प्रचारक मौलाना शम्सुल हुडा खान से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी मिली है कि यह इमारत ऐसी ज़मीन पर बनी थी, जिसके लिए कोई मंज़ूरी नहीं ली गई थी। आरोप है कि मौलाना ने यह ज़मीन बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के खरीदी थी। अब कोर्ट ने भी इसे अवैध करार दिया है, जिसके बाद इसे ढहाया जा रहा है।