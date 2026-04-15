आंध्र प्रदेश: मदरसे से भागा 11 साल का बच्चा लकड़ी के गट्ठे से बंधा मिला, मां के 'अनुशासन' पर गंभीर सवाल
आंध्र प्रदेश में एक 11 साल का बच्चा मदरसे से क्लास छोड़कर भागा था। बाद में उसे लकड़ी के एक लट्ठे से बांधा हुआ पाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। स्थानीय लोगों ने जब बच्चे को इस हाल में देखा, तो उन्होंने उसकी मदद की और पुलिस को खबर दी। पुलिस की जांच में सामने आया कि बच्चे की मां ने मदरसे के स्टाफ से कहा था कि वह स्कूल नहीं जाता, इसलिए उसे अनुशासित किया जाए।
पुलिस ने मामला दर्ज किया, मदरसे के प्रबंधन की जांच शुरू
पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और जांच कर रही है। सब-इंस्पेक्टर डग्गी रेड्डी ने बताया कि बच्चे को उसकी सुरक्षा के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (बाल कल्याण समिति) के सामने पेश किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी मदरसे के प्रबंधन के खिलाफ अन्य धाराओं में भी मामला दर्ज करने पर विचार कर रहे हैं। इस पूरी घटना ने शिक्षण संस्थानों में बच्चों के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।