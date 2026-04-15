आंध्र प्रदेश: मदरसे से भागा 11 साल का बच्चा लकड़ी के गट्ठे से बंधा मिला, मां के 'अनुशासन' पर गंभीर सवाल देश Apr 15, 2026

आंध्र प्रदेश में एक 11 साल का बच्चा मदरसे से क्लास छोड़कर भागा था। बाद में उसे लकड़ी के एक लट्ठे से बांधा हुआ पाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। स्थानीय लोगों ने जब बच्चे को इस हाल में देखा, तो उन्होंने उसकी मदद की और पुलिस को खबर दी। पुलिस की जांच में सामने आया कि बच्चे की मां ने मदरसे के स्टाफ से कहा था कि वह स्कूल नहीं जाता, इसलिए उसे अनुशासित किया जाए।