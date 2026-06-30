'सांसद' की काली SUV ने उड़ाए सुरक्षा के होश, दिल्ली पुलिस ने जब्त की गाड़ी

पुलिस ने SUV जब्त की

पुलिस ने SUV का पता लगाया और उसे दिल्ली के लाडो सराय में प्रमोद चौधरी के घर के बाहर खड़ी पाया। प्रमोद चौधरी ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा देव इस गाड़ी का इस्तेमाल करता था। हालांकि, न तो देव और न ही प्रमोद यह बता पाए कि गाड़ी पर सांसद का निशान क्यों लगा था। वे इस संबंध में कोई भी वैध कागजात भी पेश नहीं कर सके। इस गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि ये नकली स्टिकर और झंडा आखिर कहां से आए। साथ ही, वे यह भी जांच कर रही हैं कि क्या इनका इस्तेमाल पहले भी किसी की पहचान चुराने या गलत फायदा उठाने जैसे मामलों में किया गया है।