'सांसद' की काली SUV ने उड़ाए सुरक्षा के होश, दिल्ली पुलिस ने जब्त की गाड़ी
हरियाणा के मन्नत हवेली में एक काली SUV पर सांसद का नकली झंडा और पार्किंग स्टिकर लगा मिला। इसे देखते ही सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं और अलर्ट जारी कर दिया गया। किसी ने इस संदिग्ध निशान को देखा और तुरंत इसकी खबर पुलिस को दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच इस मामले में कूद पड़ीं। जांच में सामने आया कि इस गाड़ी को सांसद के स्टिकर का इस्तेमाल करने की कोई अनुमति नहीं थी।
पुलिस ने SUV जब्त की
पुलिस ने SUV का पता लगाया और उसे दिल्ली के लाडो सराय में प्रमोद चौधरी के घर के बाहर खड़ी पाया। प्रमोद चौधरी ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा देव इस गाड़ी का इस्तेमाल करता था। हालांकि, न तो देव और न ही प्रमोद यह बता पाए कि गाड़ी पर सांसद का निशान क्यों लगा था। वे इस संबंध में कोई भी वैध कागजात भी पेश नहीं कर सके। इस गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि ये नकली स्टिकर और झंडा आखिर कहां से आए। साथ ही, वे यह भी जांच कर रही हैं कि क्या इनका इस्तेमाल पहले भी किसी की पहचान चुराने या गलत फायदा उठाने जैसे मामलों में किया गया है।