बजरंग दल पर टिप्पणी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वारंट जारी

इस मामले की शुरुआत हितेश भारद्वाज ने की थी। उनका कहना था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों से बजरंग दल की छवि को नुकसान पहुंचा है। यह मामला इसलिए और भी गंभीर हो गया क्योंकि कांग्रेस के घोषणापत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई थी। साथ ही, आरोप था कि खरगे ने इसकी तुलना UAPA के तहत प्रतिबंधित किए गए संगठनों से की थी।

हितेश भारद्वाज के निधन के बाद उनके बेटे भव्य ने इस कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाया। अगर खरगे अगली सुनवाई में पेश नहीं होते हैं, तो अदालत उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई कर सकती है।