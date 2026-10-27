जयपुर में कचोरी खाने रुके व्यापारी से 20 लाख रुपये की लूट, CCTV में कैद हुई वारदात
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जयपुर के व्यापारी चंपलाल ने नाहरगढ़ इलाके में कचोरी खाने के लिए अपनी गाड़ी रोकी थी। तभी 2 लोग स्कूटर पर आए और पलक झपकते ही उनका बैग छीनकर भाग गए। उस बैग में पूरे 20 लाख रुपये नकद रखे थे। इस अचानक हुई वारदात से चंपलाल पूरी तरह सन्न रह गए। एक पल पहले वह आराम से नाश्ता कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल उनकी लाखों की नकदी लूट ली गई।
पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश
यह पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। इसका फुटेज देखते ही देखते ऑनलाइन फैल गया। चंपलाल और आस-पास के कुछ लोगों ने चोरों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वे भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। अब पुलिस CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है।