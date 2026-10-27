जयपुर में कचोरी खाने रुके व्यापारी से 20 लाख रुपये की लूट, CCTV में कैद हुई वारदात

जयपुर के व्यापारी चंपलाल ने नाहरगढ़ इलाके में कचोरी खाने के लिए अपनी गाड़ी रोकी थी। तभी 2 लोग स्कूटर पर आए और पलक झपकते ही उनका बैग छीनकर भाग गए। उस बैग में पूरे 20 लाख रुपये नकद रखे थे। इस अचानक हुई वारदात से चंपलाल पूरी तरह सन्न रह गए। एक पल पहले वह आराम से नाश्ता कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल उनकी लाखों की नकदी लूट ली गई।