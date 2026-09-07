दिल्ली: मरम्मत के दौरान 5 दशक पुरानी इमारत ढही, 6 की मौत; वीडियो आया सामने

इमारत ढहने की खबर मिलते ही NDRF, फायर सर्विस और पुलिस की बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने रात भर मलबे से लोगों को बाहर निकालने का काम किया।

इस हादसे में दुखद रूप से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोगों को सुरक्षित मलबे से बाहर निकाला जा सका।

पुलिस ने इमारत के मालिक और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही, घटना की मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं।