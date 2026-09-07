दिल्ली: मरम्मत के दौरान 5 दशक पुरानी इमारत ढही, 6 की मौत; वीडियो आया सामने
दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक 5 दशक पुरानी इमारत रविवार दोपहर मरम्मत के काम के दौरान अचानक भरभरा कर गिर गई।
यह इमारत दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास लड़कों के पेइंग गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल होती थी। दोपहर करीब डेढ़ बजे यह पूरी तरह जमींदोज हो गई।
इमारत के गिरने वाली जगह के पास वाली सड़क पर धूल का गुबार छा गया, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है।
6 लोगों की मौत, 11 बचाए गए, मामला दर्ज
इमारत ढहने की खबर मिलते ही NDRF, फायर सर्विस और पुलिस की बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने रात भर मलबे से लोगों को बाहर निकालने का काम किया।
इस हादसे में दुखद रूप से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोगों को सुरक्षित मलबे से बाहर निकाला जा सका।
पुलिस ने इमारत के मालिक और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही, घटना की मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं।