त्योहारी सीजन में यात्रा का बूम: 50 प्रतिशत बढ़ी शॉर्ट ट्रिप बुकिंग, अकेले यात्री सबसे आगे

एक-चौथाई यात्रियों ने तो त्योहारों में दोबारा यात्रा के लिए बुकिंग की है। यह दिखाता है कि बिना प्लान बनी अचानक यात्राएं अब खूब चलन में हैं। सभी बुकिंग्स में आधे से ज्यादा तो अकेले सफर करने वालों की हैं, खासकर दिल्ली-NCR, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों के लोग अकेले घूमने का ज्यादा मन बना रहे हैं।

ज्यादातर लोग तो यात्रा पर निकलने से बस कुछ दिन पहले ही बुकिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आखिरी मिनट की योजनाएं बनाना अब आम बात हो गई है।