तेलंगाना में हैवानियत: गार्ड पर 5 साल की बच्ची की हत्या और 20 लाख रुपये फिरौती का आरोप
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शनिवार को तेलंगाना की एक गेटेड कम्युनिटी में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहां 5 साल की एक बच्ची, जो उस दिन सुबह से ही लापता थी, उसका शव क्लब हाउस के तहखाने में मिला।
CCTV फुटेज में घटना से पहले बच्ची को सिक्योरिटी गार्ड विक्रम के साथ देखा गया था।
गार्ड पर 20 लाख रुपये फिरौती मांगने का आरोप
पुलिस ने विक्रम को इस मामले का मुख्य संदिग्ध बताया है। पुलिस के मुताबिक, उस पर बच्ची को छोड़ने के बदले 20 लाख रुपये की फिरौती मांगने का आरोप है।
घटना के बाद उसे CCTV में संदिग्ध हरकतें करते देखा गया था। पुलिस को शक है कि उसने अपराध करने के बाद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तरफ भागने की कोशिश की। इस घटना से यहां के लोग अपनी कम्युनिटी की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। पुलिस अभी भी विक्रम की तलाश में जुटी हुई है।