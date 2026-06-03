पंजाब सरकार का छात्र के आत्महत्या करने के बाद कड़ा रुख, अब 5 प्रतिशत बढ़ेगी निजी स्कूलों की फीस देश Jun 03, 2026

पंजाब के छात्रों और अभिभावकों के लिए यह एक राहत भरी खबर है। अब निजी स्कूल हर साल अपनी फीस में सिर्फ 5 प्रतिशत तक ही बढ़ोतरी कर पाएंगे। अगर किसी स्कूल ने पिछले तीन सालों में 15 प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ाई है, तो उन्हें बढ़ी हुई अतिरिक्त रकम वापस करनी होगी। यह फैसला एक बेहद दुखद घटना के बाद आया है। दरअसल, एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। बताया गया है कि उसे स्कूल स्टाफ द्वारा ऑफिस और निजी काम के दबाव और परिणाम (रिजल्ट) रोके जाने के कारण मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।