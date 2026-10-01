भुवनेश्वर: अकेली महिला पर बंदूक की नोक पर हमला, पुलिस ने संदिग्ध को दबोचा

पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। वे पीड़िता के बयान की सच्चाई परख रहे हैं, सबूत जुटा रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पीड़िता आरोपी को पहले से जानती थी।

DCP सरवण विवेक एम ने बताया, "हमें अहम सुराग मिले हैं। यह मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।" जांच की संवेदनशीलता को देखते हुए, पुलिस फिलहाल कुछ जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रही है।