गणेशोत्सव से पहले मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 'महाजाम', कोंकण जा रहे हैं तो जान लें ये वैकल्पिक रास्ते

जाम से बचने के लिए ड्राइवरों ने खोपोली-पेण और पाली फाटा जैसी सड़कों का इस्तेमाल किया। ये सड़कें मुम्बई-गोवा हाईवे से जुड़ती हैं। पुलिस ने भी लोगों को दूसरे रास्ते अपनाने की सलाह दी। इनमें पाली-विले-निजामपुर से रायगढ़ रोड-महाड या पाली-विले-निजामपुर से मानगांव होते हुए जाने का विकल्प था, ताकि सभी लोग अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सकें। यह सारी भागदौड़ गणेश चतुर्थी के लिए है, जो भगवान गणेश का एक बेहद खास और खुशियों भरा त्योहार है।