रील का जुनून, किराए की ऑडी और दर्दनाक मौत: दिल्ली में नाबालिग की लापरवाही ने छीनी जान

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के एक 17 वर्षीय किशोर ने सोशल मीडिया पर एक रील देखी थी। इस रील में वाहन किराए पर देने का विज्ञापन था और इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाया गया था। इसी से प्रभावित होकर उसने एक ऑडी किराए पर ली।

4 अक्टूबर को उसने किशनगढ़ रेड लाइट के पास 3 गाड़ियों में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे राहगीर उमाशंकर की जान चली गई।

यह कार किसी ऐप के जरिए नहीं, बल्कि सीधे किराए पर ली गई थी। हैरानी की बात यह है कि अभी तक रेंटल कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।