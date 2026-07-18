राजस्थान: मदरसे में जहरीली गैस से 17 साल की छात्रा की दर्दनाक मौत, 12 घायल

मदरसा स्टाफ ने तुरंत घायल लड़कियों को अस्पताल पहुंचाया। लेकिन, दुख की बात है कि हरियाणा की रहने वाली छात्रा रोहिन को बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने साफ किया है कि इस लापरवाही के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, स्थानीय अधिकारियों ने भी इसे एक बड़ी चूक मानते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर इतना खतरनाक काम छात्रों से क्यों करवाया गया।