राजस्थान: मदरसे में जहरीली गैस से 17 साल की छात्रा की दर्दनाक मौत, 12 घायल
राजस्थान के डीग जिले के एक मिल मदरसा में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। शुक्रवार को यहां 17 साल की एक छात्रा की जान चली गई और 12 दूसरी लड़कियां घायल हो गईं।
दरअसल, ये लड़कियां एक सेप्टिक टैंक की सफाई का काम कर रही थीं। कुछ दिन पहले ही इस टैंक की स्लैब टूट गई थी, जिसके चलते वहां से जहरीली गैस बाहर आ रही थी। इसी जहरीली गैस के असर से कई लड़कियां बेहोश हो गईं।
पुलिस ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया
मदरसा स्टाफ ने तुरंत घायल लड़कियों को अस्पताल पहुंचाया। लेकिन, दुख की बात है कि हरियाणा की रहने वाली छात्रा रोहिन को बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने साफ किया है कि इस लापरवाही के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, स्थानीय अधिकारियों ने भी इसे एक बड़ी चूक मानते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर इतना खतरनाक काम छात्रों से क्यों करवाया गया।