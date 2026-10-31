आंध्र प्रदेश: स्कूल की कक्षा में 10वीं की छात्रा पर चेनसॉ से जानलेवा हमला, मुख्यमंत्री ने दिए सख्त आदेश

आंध्र प्रदेश के रापटडू स्थित जिला परिषद हाई स्कूल की कक्षा कक्ष में ही 10वीं की एक छात्रा पर एक आदमी ने चेनसॉ से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी उसका दूर का रिश्तेदार है, जो कुछ समय से लड़की को परेशान कर रहा था। जब एक अन्य छात्र उसे बचाने के लिए बीच में आया, तो हमलावर ने उसे भी घायल कर दिया और फिर मौके से भाग निकला। इस घटना से स्कूल के छात्र और अभिभावक गहरे सदमे में हैं।