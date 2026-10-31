आंध्र प्रदेश: स्कूल की कक्षा में 10वीं की छात्रा पर चेनसॉ से जानलेवा हमला, मुख्यमंत्री ने दिए सख्त आदेश
आंध्र प्रदेश के रापटडू स्थित जिला परिषद हाई स्कूल की कक्षा कक्ष में ही 10वीं की एक छात्रा पर एक आदमी ने चेनसॉ से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी उसका दूर का रिश्तेदार है, जो कुछ समय से लड़की को परेशान कर रहा था। जब एक अन्य छात्र उसे बचाने के लिए बीच में आया, तो हमलावर ने उसे भी घायल कर दिया और फिर मौके से भाग निकला। इस घटना से स्कूल के छात्र और अभिभावक गहरे सदमे में हैं।
मुख्यमंत्री ने दिए सख्त आदेश
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस हमले को बेहद चौंकाने वाला बताया और लड़की को तत्काल बेहतर इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस को आदेश दिए कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। स्कूल के शिक्षकों ने तुरंत घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया। वहीं, पुलिस ने संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी है और साथ ही यह भी जांच कर रही है कि आखिर स्कूल परिसर के भीतर ऐसी बड़ी घटना कैसे हो गई।