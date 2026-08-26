हिमाचल प्रदेश में मानसून जनित हादसों में हुई 98 मौतें, 99 सड़कें बंद
हिमाचल प्रदेश में जून के आखिर से ही मानसून की बारिश लगातार तबाही मचा रही है, जिससे अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है। 25 अगस्त को चंबा जिले में हुए एक बड़े भूस्खलन ने हालात को और बिगाड़ दिया। इस घटना के कारण कोडला-उरई सड़क पूरी तरह से बंद हो गई, जिससे वाहन चालकों को दूसरे रास्तों से अपना सफर तय करना पड़ रहा है। इस भूस्खलन के दौरान एक विशाल पत्थर के गिरने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है।
राज्य भर में 99 सड़कें बंद, मंडी में 44
पूरे राज्य में कुल 99 सड़कें बंद हैं, जिनमें से अकेले मंडी जिले में ही 44 रास्ते बंद हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर और पानी की सप्लाई भी बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को आवाजाही और रोजमर्रा के काम निपटाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतनी बारिश होने के बावजूद इस महीने हिमाचल में अभी भी 13 प्रतिशत बारिश की कमी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 31 अगस्त तक और भी कई दिन बारिश होने की संभावना है।