हिमाचल प्रदेश में मानसून जनित हादसों में हुई 98 मौतें, 99 सड़कें बंद

हिमाचल प्रदेश में जून के आखिर से ही मानसून की बारिश लगातार तबाही मचा रही है, जिससे अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है। 25 अगस्त को चंबा जिले में हुए एक बड़े भूस्खलन ने हालात को और बिगाड़ दिया। इस घटना के कारण कोडला-उरई सड़क पूरी तरह से बंद हो गई, जिससे वाहन चालकों को दूसरे रास्तों से अपना सफर तय करना पड़ रहा है। इस भूस्खलन के दौरान एक विशाल पत्थर के गिरने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है।