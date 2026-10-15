तिरुमाला में जल संकट: सिर्फ 90 दिन का पानी शेष, TTD का तीर्थयात्रियों के लिए बड़ा फैसला

तिरुमाला में रोजाना पानी की जरुरतें मुख्य रूप से कल्याणी बांध से पूरी होती हैं, जिससे लगभग 30 लाख गैलन पानी मिलता है। इसके अलावा, पापविनाशनम और गोगर्भम बांध से भी करीब 15-15 लाख गैलन पानी आता है।

दूसरे सभी पानी के स्रोत पहले ही सूख चुके हैं, इसलिए अधिकारियों को उम्मीद है कि पूर्वोत्तर मानसून (अक्टूबर से दिसंबर की शुरुआत तक) से जलाशय फिर से भर जाएंगे।

अगर ऐसा नहीं होता है, तो TTD तेलुगु गंगा का पानी पंप करके इस्तेमाल कर सकता है। यह उनका एक बैकअप प्लान है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने पहले भी मुश्किल हालात से निपटने के लिए किया है।