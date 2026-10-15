तिरुमाला में जल संकट: सिर्फ 90 दिन का पानी शेष, TTD का तीर्थयात्रियों के लिए बड़ा फैसला
तिरुमाला में पानी का संकट गहरा गया है। खराब बारिश और अल नीनो के असर के कारण अभी जो पानी बचा है, वह शायद सिर्फ 90 दिनों तक ही चलेगा। बचे हुए पानी को सावधानी से इस्तेमाल करने के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने पानी के उपयोग में सख्ती कर दी है।
होटलों और दूसरे व्यवसायों को होने वाली पानी की सप्लाई भी कम कर दी गई है, ताकि तीर्थयात्रियों को पानी मिलने में कोई दिक्कत न हो और उन्हें सबसे पहले पानी मिले।
पूर्वोत्तर मानसून से फिर भर सकते हैं जलाशय
तिरुमाला में रोजाना पानी की जरुरतें मुख्य रूप से कल्याणी बांध से पूरी होती हैं, जिससे लगभग 30 लाख गैलन पानी मिलता है। इसके अलावा, पापविनाशनम और गोगर्भम बांध से भी करीब 15-15 लाख गैलन पानी आता है।
दूसरे सभी पानी के स्रोत पहले ही सूख चुके हैं, इसलिए अधिकारियों को उम्मीद है कि पूर्वोत्तर मानसून (अक्टूबर से दिसंबर की शुरुआत तक) से जलाशय फिर से भर जाएंगे।
अगर ऐसा नहीं होता है, तो TTD तेलुगु गंगा का पानी पंप करके इस्तेमाल कर सकता है। यह उनका एक बैकअप प्लान है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने पहले भी मुश्किल हालात से निपटने के लिए किया है।