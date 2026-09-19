रंगा रेड्डी में सन्न कर देने वाला हादसा: स्कूल की सीढ़ियों से गिरी 9 साल की वरनिका की मौत, उठ रहे गंभीर सवाल

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि वरनिका का पैर फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। पास खड़े दूसरे बच्चों ने तुरंत उसकी मदद की कोशिश की और एक टीचर भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस इस फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है और ये भी देख रही है कि कहीं वरनिका को पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या तो नहीं थी। स्कूल प्रशासन का कहना है कि उन्होंने वरनिका को फौरन अस्पताल पहुंचाया। वहीं, वरनिका के परिवार का आरोप है कि उन्हें समय पर खबर नहीं दी गई, जिससे इलाज में देर हो गई। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है।