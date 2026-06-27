9 हाई स्पीड स्टेशन: आंध्र प्रदेश बनेगा दक्षिण भारत का नया रेल हब देश Jun 27, 2026

दक्षिण भारत के यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले हैदराबाद-अमरावती-चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर आंध्र प्रदेश में 9 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे यह राज्य हाई स्पीड रेल का एक बड़ा केंद्र बन जाएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) को इस नए कॉरिडोर के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जो 760 किलोमीटर लंबा होगा। यह कॉरिडोर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे 3 राज्यों को आपस में जोड़ेगा। साथ ही, अमरावती, गुंटूर, नेल्लोर और तिरुपति जैसे महत्वपूर्ण शहरों को भी इससे जोड़ा जाएगा।