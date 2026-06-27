9 हाई स्पीड स्टेशन: आंध्र प्रदेश बनेगा दक्षिण भारत का नया रेल हब
दक्षिण भारत के यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले हैदराबाद-अमरावती-चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर आंध्र प्रदेश में 9 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे यह राज्य हाई स्पीड रेल का एक बड़ा केंद्र बन जाएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) को इस नए कॉरिडोर के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जो 760 किलोमीटर लंबा होगा। यह कॉरिडोर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे 3 राज्यों को आपस में जोड़ेगा। साथ ही, अमरावती, गुंटूर, नेल्लोर और तिरुपति जैसे महत्वपूर्ण शहरों को भी इससे जोड़ा जाएगा।
चित्तूर-तिरुपति लिंक भी हाई स्पीड कॉरिडोर से जुड़ेगा
चित्तूर और तिरुपति के बीच एक खास लिंक बनाने का काम भी चल रहा है, जो दो हाई स्पीड कॉरिडोर को आपस में जोड़ेगा। इसकी मदद से बेंगलुरु, तिरुपति और अमरावती के बीच सफर बेहद आसान हो जाएगा। सिर्फ चेन्नई-बेंगलुरु लाइन ही यात्रा के समय को काफी कम कर देगी और इससे पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी सुधरेगी। अगर आप चाहते हैं कि दक्षिण भारत में ट्रेनें तेज और आरामदायक हों, तो इस प्रोजेक्ट पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए।