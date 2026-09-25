यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में लगी आग में 9 लोगों की मौत, जानिए पूरा मामला

यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस में भयानक आग लगने से 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मरने वालों में श्रुति भी थीं, जो अपनी बहन के जन्मदिन की पार्टी में जा रही थीं। उनके मंगेतर मोहित शर्मा ने उन्हें कश्मीरी गेट पर बस में बिठाया था। मोहित अपने स्कूटर से कुछ दूर तक बस के पीछे-पीछे ही चलते रहे, क्योंकि वे दोनों फोन पर बात कर रहे थे। उनकी आखिरी बात तब खत्म हुई जब श्रुति ने कहा था कि घर पहुंचने के बाद वह उन्हें फिर से फोन करेंगी। लेकिन मोहित को वो फोन फिर कभी नहीं आया।