मणिपुर में बीते 24 घंटे में 9 लोगों की हत्या कर दी गई है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मणिपुर में 24 घंटे में 9 लोगों की हत्या, 30 से ज्यादा घर-दुकानों को आग लगाई

लेखन आबिद खान 10:40 am Oct 11, 202610:40 am

क्या है खबर?

मणिपुर में हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है। कामजोंग, कांगपोकपी और उखरुल जिलों में बीते 24 घंटे में नगा और कुकी समुदाय में हुई झड़प में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। कामजोंग में कम से कम 14 घर जला दिए गए, जिसके बाद अधिकारियों ने चासाद पुलिस स्टेशन के 400 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। कुकी संगठनों ने कांगपोकपी जिले में आज बंद का आह्वान किया है।