उत्तर प्रदेश में हादसों का कहर: दो अलग-अलग घटनाओं में 9 की मौत, 22 घायल
उत्तर प्रदेश के लिए सोमवार का दिन मुश्किल भरा रहा। यहां दो बड़े सड़क हादसों में 9 लोगों की जान चली गई और 22 लोग ज़ख्मी हुए हैं।
पहला हादसा सोमवार तड़के कासगंज के पास हुआ। यहां राजस्थान के करौली जिले से आ रही एक मिनी-ट्रक की टक्कर एक दूसरे ट्रक से हो गई। इस मिनी-ट्रक में सवार लोग अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ज्यादातर दूसरे लोग भी घायल हुए, जिनमें से 6 को बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ के एक बड़े अस्पताल में भेजा गया।
हापुड़ में SUV पलटी, 4 यात्रियों की मौत
हापुड़ में बाद में एक तेज रफ़्तार SUV गंगा एक्सप्रेस-वे पर कई बार पलट गई। इस हादसे में 4 युवा यात्रियों की जान चली गई, वहीं 17 साल का एक लड़का घायल हुआ है और उसका इलाज चल रहा है।
पुलिस का कहना है कि कासगंज हादसे की वजह शायद थकान थी। वहीं, हापुड़ के SUV हादसे में गाड़ी की रफ़्तार और दूसरे कारणों की जांच की जा रही है, जिनकी वजह से यह दुर्घटना हुई होगी।