उत्तर प्रदेश में हादसों का कहर: दो अलग-अलग घटनाओं में 9 की मौत, 22 घायल

उत्तर प्रदेश के लिए सोमवार का दिन मुश्किल भरा रहा। यहां दो बड़े सड़क हादसों में 9 लोगों की जान चली गई और 22 लोग ज़ख्मी हुए हैं।

पहला हादसा सोमवार तड़के कासगंज के पास हुआ। यहां राजस्थान के करौली जिले से आ रही एक मिनी-ट्रक की टक्कर एक दूसरे ट्रक से हो गई। इस मिनी-ट्रक में सवार लोग अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ज्यादातर दूसरे लोग भी घायल हुए, जिनमें से 6 को बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ के एक बड़े अस्पताल में भेजा गया।