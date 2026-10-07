'शुद्धिकरण' के नाम पर दंपत्ति से हैवानियत, जबरन यौन संबंध बनाने के आरोप में 9 गिरफ्तार

दम्पति को पहले बहला-फुसलाकर सुरेंद्रनगर बुलाया गया था। वहां पहुंचने पर उन्हें बांधकर सबके सामने अपमानित किया गया। बताया जा रहा है कि महिला पहले अपने पति को छोड़कर किसी और साथी के साथ रहने लगी थी, लेकिन बाद में वह वापस अपने पति के पास लौट आई थी।

इसी बात को लेकर यह पूरी साजिश रची गई और उन पर हमला किया गया। जब यह शर्मनाक वीडियो ऑनलाइन तेजी से फैलने लगे, तो पुलिस ने बिना देर किए तुरंत कार्रवाई की। अब इस मामले में शामिल सभी आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं।