मुंबई में सनसनीखेज ठगी: NIA अधिकारी बन सेवानिवृत्त शिक्षिका से 89 लाख रुपये हड़पे
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मुंबई की एक सेवानिवृत्त शिक्षक 89 लाख रुपये के धोखे का शिकार हो गईं। एक ठग ने खुद को NIA अफसर बताया और आरोप लगाया कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल 2.55 करोड़ रुपये के एक बड़े घोटाले में हुआ है।
उस ठग ने शिक्षक को वीडियो कॉल पर गिरफ्तार करने की धमकी दी। इस धमकी से घबराकर टीचर ने अपनी बैंक डिटेल्स साझा कर दीं और पैसे भी भेज दिए।
शिक्षिका ने रकम भेजी, सोना बेचा
ठग के लगातार दबाव की वजह से शिक्षिका ने अपनी सारी जमा पूंजी ट्रांसफर कर दी। उन्होंने अपना सोना तक बेच दिया और ठग की और पैसों की मांग पूरी करने के लिए पर्सनल लोन भी ले लिया।
जब ठग ने उनसे और पैसे मांगे, तब जाकर शिक्षिका को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। बेटी से बात करने के बाद, उन्होंने साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है।