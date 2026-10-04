मुंबई में सनसनीखेज ठगी: NIA अधिकारी बन सेवानिवृत्त शिक्षिका से 89 लाख रुपये हड़पे

ठग के लगातार दबाव की वजह से शिक्षिका ने अपनी सारी जमा पूंजी ट्रांसफर कर दी। उन्होंने अपना सोना तक बेच दिया और ठग की और पैसों की मांग पूरी करने के लिए पर्सनल लोन भी ले लिया।

जब ठग ने उनसे और पैसे मांगे, तब जाकर शिक्षिका को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। बेटी से बात करने के बाद, उन्होंने साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है।