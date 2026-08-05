असम में बाढ़ का विकराल रूप: 89 मौतें, लाखों प्रभावित; सैकड़ों गांव जलमग्न

प्रशासन ने 4 जिलों में 55 राहत शिविर और वितरण केंद्र स्थापित किए हैं, जहां 17,857 लोगों को आसरा और जरूरी सामान मिल रहा है। शिवसागर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां प्रभावितों में से आधे से ज्यादा लोग अकेले इसी जिले से हैं।

बाढ़ की वजह से 15,342 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल बर्बाद हो गई है और 26,500 से ज्यादा पशुधन और मुर्गियों को भी नुकसान पहुंचा है। इसी बीच, मुख्यमंत्री ने रविवार से घर-घर जाकर नुकसान का आकलन करने और जरूरतमंदों की मदद करने का वादा किया है। सीमावर्ती पहाड़ियों में हो रहे गैरकानूनी खनन को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं।

आशंका जताई जा रही है कि इसी खनन से बने कृत्रिम जलाशय भारी बारिश के दौरान पानी छोड़कर निचले इलाकों में बाढ़ ला रहे हैं।