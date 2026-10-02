तमिलनाडु में 84 लाख महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा

तमिलनाडु ने समानता की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने 'वेट्री पयानम थिट्टम' योजना का विस्तार कर दिया है। अब इस योजना के तहत महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति सात राज्य परिवहन निगमों द्वारा चलाई जाने वाली 12,695 बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।

योजना की शुरुआत करने के लिए जोसेफ विजय खुद चेन्नई की एक बस में चढ़े और यात्रियों को मुफ्त टिकट दिए। इस कदम से रोजाना लगभग 84.32 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसमें यात्रियों की आय या यात्राओं की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी।