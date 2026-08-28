नेपाल बाढ़ में फंसे केरलम के 60 यात्री सुरक्षित, लेकिन 8 लापता

नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने 82 लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। इनमें 14 लोग दूसरे राज्यों से हैं। अच्छी बात यह है कि अब तक 60 लोगों के सुरक्षित होने की पुष्टि हो चुकी है।

वहीं, केरलम के 8 लोगों से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इनमें केरलम मूल के 4 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी शामिल हैं। इनकी जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय को भेज दी गई है, ताकि उनकी मदद की जा सके। केरलम के कुछ निवासी दार्जिलिंग और माउंट एवरेस्ट के आसपास के इलाकों जैसी सुरक्षित जगहों पर पहुंच गए हैं।