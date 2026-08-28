नेपाल बाढ़ में फंसे केरलम के 60 यात्री सुरक्षित, लेकिन 8 लापता
नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने 82 लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। इनमें 14 लोग दूसरे राज्यों से हैं। अच्छी बात यह है कि अब तक 60 लोगों के सुरक्षित होने की पुष्टि हो चुकी है।
वहीं, केरलम के 8 लोगों से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इनमें केरलम मूल के 4 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी शामिल हैं। इनकी जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय को भेज दी गई है, ताकि उनकी मदद की जा सके। केरलम के कुछ निवासी दार्जिलिंग और माउंट एवरेस्ट के आसपास के इलाकों जैसी सुरक्षित जगहों पर पहुंच गए हैं।
कैलाश यात्रियों के 31 अगस्त तक स्वदेश लौटने की उम्मीद
कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए यात्रियों का एक समूह अब तिब्बत से काठमांडू की तरफ बढ़ रहा है। इस दल में 23 लोग हैं, जिनमें से 19 केरलम के हैं। उम्मीद है कि ये सभी 31 अगस्त तक भारत लौट आएंगे।
वहीं, केरलम के 2 अन्य लोग कुछ दूर-दराज के इलाकों में फंस गए हैं और वे बहुत मुश्किल हालात में हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर प्रशासन के साथ मिलकर काम किया जा रहा है, ताकि सभी को सुरक्षित घर पहुंचाया जा सके।