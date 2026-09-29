भारत की UAPA आतंकी सूची में बड़ा संशोधन, गोल्डी बराड़ समेत 80 नाम शामिल
भारत के गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत बनी आधिकारिक आतंकी निगरानी सूची में अब 80 लोगों के नाम दर्ज हैं। इसमें मसूद अजहर, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े नाम शामिल हैं। सतविंदरजीत सिंह (जिसे गोल्डी बराड़ भी कहते हैं) को जनवरी 2024 में इस सूची में जोड़ा गया। वह 28 सितंबर 2026 तक FBI की 10 सबसे वांछित (मोस्ट वांटेड) अपराधियों की सूची में भी है।
गृह मंत्रालय ने जोड़े 23 नए नाम
जुलाई 2026 में गृह मंत्रालय ने इस सूची में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करते हुए 23 नए नाम जोड़े। इनमें से 17 लोग पाकिस्तान से हैं और 6 भारतीय नागरिक हैं, जो पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर से अपनी गतिविधियां चला रहे थे। इस कदम से पता चलता है कि भारत आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े कानून और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर कितना जोर दे रहा है। खासकर, गोल्डी बराड़ को भारत की UAPA सूची में अलग से रखा गया है, और उस पर अमेरिका में रैकेटियरिंग और जबरन वसूली जैसे गंभीर अपराधों के लिए संघीय आरोप हैं, जिस कारण वह वहां भी वांछित है।