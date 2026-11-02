महाराष्ट्र में चलती महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन को रोका, 3 महिलाओं से 2 लाख के गहने लूटे

बदमाशों ने कई कोचों पर पत्थर फेंककर हड़कंप मचा दिया, ताकि लोग उनका पीछा न कर सकें। हैरानी की बात यह है कि ट्रेन में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के 3 जवान भी मौजूद थे। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि यह घटना कैसे हुई और इसमें शामिल सभी लोगों को पकड़ने के लिए टीमें बना ली गई हैं। इस घटना ने भारतीय ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।