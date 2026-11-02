महाराष्ट्र में चलती महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन को रोका, 3 महिलाओं से 2 लाख के गहने लूटे
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महाराष्ट्र के सतारा जिले में सल्पा रेलवे स्टेशन के पास रविवार तड़के करीब 2.30 बजे 8 से 10 बदमाशों के एक गिरोह ने कथित तौर पर रेलवे सिग्नल सिस्टम से छेड़छाड़ की, ताकि मुंबई-कोल्हापुर महालक्ष्मी एक्सप्रेस को रोका जा सके। वे ट्रेन के S-2 कोच में घुस गए और 3 महिलाओं से करीब 2 लाख रुपये के सोने के जेवर लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद वे तुरंत वहां से फरार हो गए।
पुलिस कोचों पर पथराव की जांच में जुटी
बदमाशों ने कई कोचों पर पत्थर फेंककर हड़कंप मचा दिया, ताकि लोग उनका पीछा न कर सकें। हैरानी की बात यह है कि ट्रेन में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के 3 जवान भी मौजूद थे। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि यह घटना कैसे हुई और इसमें शामिल सभी लोगों को पकड़ने के लिए टीमें बना ली गई हैं। इस घटना ने भारतीय ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।